Для Ломаченко проведут целый турнир

Соперника Ломаченко определит мини-турнир.

Всемирная боксерская организация (WBO) намерена провести мини-турнир в легком дивизионе, чтобы определить претендента для действующего чемпиона украинца Василия Ломаченко.

Об этом сообщил президент WBO Пако Валькарсель, информирует Klitschko-brothers.com.

"В связи с решением Райана Гарсии сосредоточиться на поединке с Люком Кэмпбеллом WBO рассматривает возможность проведения в нынешнем году двух боев-элиминаторов в легком весе, чтобы определить обязательного претендента. Аналогичный процесс с целью определения чемпиона объявлен и в полутяжелом весе", - отметил руководитель организации.

Ранее стало известно, что команды Эммануэля Тагое из Ганы (№3 в рейтинге WBO) и украинца Дениса Беринчика (№4) начали переговоры о бое. Тем временем у других бойцов, входящих в ТОП-6 лучших легковесов по версии WBO, - американца Райана Гарсии, британца Ли Селби, австралийца Джорджа Камбососа и Хорхе Линареса из Венесуэлы - уже есть запланированные бои.

В ТОП-10 рейтинга также входят Роман Андреев (Россия, №7), Лиам Уолш (Великобритания, №8), Джеймс Теннисон (Великобритания, №9) и Джейкоб Энг (Австралия, №10).