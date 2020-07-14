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Чемпион мира Чарло назвал бой с Деревянченко проходным

Чемпион мира Чарло назвал бой с Деревянченко проходным
14:45 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Джермалл Чарло уверен в своей победе и нокауте в поединке с украинцем.

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло утверждает, что пока еще не договорился о поединке с Сергеем Деревянченко.

"Мы ждем возможности вскоре заполучить крупные бои. Поединок с Деревянченко? Это просто очередной бой, к которому нужно разработать очередной план. Мы должны выполнить план и сделать свою работу.

Деревянченко - жесткий парень, сейчас он первый номер в рейтинге. Именно это служит подспорьем для нашего боя.

Я видел, как он нокаутировал многих соперников. Против него люди пытаются суетиться, попадают в ловушку некоторыми уловками, которые они никогда не видели раньше. Но я не оставляю итог боя на рассмотрение судей. Я попытаюсь его нокаутировать.

Я лучший нокаутер, чем его противники. Они искали джеб, но у меня намного больше ударов в моем арсенале. Когда я собираю это вместе, делаю все возможное, то не о чем беспокоиться. Это будет развлекательная ночь.

Надо продолжать работать и побеждать. Мои поединки, мои победы и вещи, которые я делаю, говорят сами за себя. Мне не нужно что-то объяснять людям.

Но сделка о поединке с Сергеем еще не полностью завершена. Пока просто идут переговоры, и я мало что могу сказать по этому поводу. Я желаю драться с лучшими.

Какие бы там слухи до вас ни дошли, я даже не знаю, стоит ли им доверять. Деревянченко - один из тех, кто находится у нас на радаре. Он - просто один из бойцов, кандидатуры которых мы обсуждаем, когда дело касается рейтинга.

Никогда не знаешь, что сделает санкционирующий орган. Я чемпион мира, вы в курсе? Есть много разных факторов, которые могут сыграть свою роль. Из-за коронавируса никто не спешит с возвращением бокса, но когда все вернется на круги своя, вы увидите лучшую версию меня, поскольку я тренируюсь. Я никогда не беру пауз", - цитирует Джермалла Чарло boxingnews24 с ссылкой на подкаст The Pug and Copp Boxing Show.

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Ранее сообщалось, что Деревянченко и Чарло близки к завершению сделки.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Сергей Деревянченко, Джермалл Чарло.

Автор:

Телеграф
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