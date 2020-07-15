Линарес: Ломаченко не обладает тяжелым ударом, но у него сложный стиль

Линарес высоко оценил мастерство украинского чемпиона.

Венесуэльский легковес Хорхе Линарес поделился воспоминаниями о поединке с чемпионом WBА, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко.

"У Ломаченко крайне сложный стиль. Да, он не обладает тяжелым ударом, но с ним всегда трудно боксировать. Он быстрый и умный. В один момент Ломаченко здесь, а через пару секунд - уже там.

Знаю, что ему не понравился мой мощный удар справа. Но как бы то ни было, Василий смог подняться после нокдауна. Ломаченко - замечательный спортсмен, я очень хочу провести с ним реванш. И этот поединок обязательно состоится", - заявил Линарес в интервью EsNews.

Напомним, бой Ломаченко и Линареса состоялся в мае 2018 года. Украинец победил техническим нокаутом и отобрал у Хорхе пояс WBA.

Ранее венесуэлец заявил, что намерен вновь стать чемпионом в легком весе.