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47-летний Оскар Де Ла Хойя запланировал возвращение на ринг

47-летний Оскар Де Ла Хойя запланировал возвращение на ринг
Обновлено 08:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Оскар хочет готовиться к боям под руководством Мейвезера-старшего.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя рассказал о своей подготовке к возвращению на ринг.

"Я нанял небольшую команду, которая следит за состоянием моих мышц и сухожилий. Следующий этап - полноценный боксерский лагерь. Еще через 2-3 этапа я буду спарринговать с боксерами мирового уровня.

Ближе к сентябрю собираюсь на регулярной основе проводить по 12 раундов спарринга. А само возвращение на ринг запланировано на 2021-й год. Это если я не передумаю, конечно".

Оскар отметил, что хочет готовиться к возобновлению карьеры только под руководством Флойда Мейвезера-старшего.

"Это единственный человек, который может заставить меня подняться в 5 утра. Это тренер, который сможет нажать на нужные кнопки и заставить меня тяжело, но при этом с умом трудиться. Поэтому я готов пойти к нему и покорно попросить об услуге", - цитирует Оскара Boxing Scene.

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Напомним, что 47-летний Де Ла Хойя завершил карьеру в 2008 году. На данный момент Оскар является главой промоутерской компании Golden Boy Promotions.

Ранее Де Ла Хойя заявил о готовности провести бой с топовым средневесом.

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Спорт, Бокс, Оскар Де Ла Хойя.

Автор:

Телеграф
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