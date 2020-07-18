47-летний Оскар Де Ла Хойя запланировал возвращение на ринг

Оскар хочет готовиться к боям под руководством Мейвезера-старшего.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя рассказал о своей подготовке к возвращению на ринг.

"Я нанял небольшую команду, которая следит за состоянием моих мышц и сухожилий. Следующий этап - полноценный боксерский лагерь. Еще через 2-3 этапа я буду спарринговать с боксерами мирового уровня.

Ближе к сентябрю собираюсь на регулярной основе проводить по 12 раундов спарринга. А само возвращение на ринг запланировано на 2021-й год. Это если я не передумаю, конечно".

Оскар отметил, что хочет готовиться к возобновлению карьеры только под руководством Флойда Мейвезера-старшего.

"Это единственный человек, который может заставить меня подняться в 5 утра. Это тренер, который сможет нажать на нужные кнопки и заставить меня тяжело, но при этом с умом трудиться. Поэтому я готов пойти к нему и покорно попросить об услуге", - цитирует Оскара Boxing Scene.

Напомним, что 47-летний Де Ла Хойя завершил карьеру в 2008 году. На данный момент Оскар является главой промоутерской компании Golden Boy Promotions.

Ранее Де Ла Хойя заявил о готовности провести бой с топовым средневесом.