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Вест Хэм Ярмоленко обыграл Уотфорд (Видео голов)

Вест Хэм Ярмоленко обыграл Уотфорд (Видео голов)
Обновлено 06:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
"Молотобойцы" без особых проблем переиграли Уотфорд.

Вест Хэм одержал уверенную победу над Уотфордом в матче 36-го туре чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Все свои мячи хозяева поля забили в первом тайме. На шестой минуте отличился Майкл Антонио. Англичанин нанес точный удар по центру ворот, с которым голкипер гостей не смог справиться.

Спустя четыре минуты Томаш Соучек удвоил преимущество своей команды. А на 36-й минуте Деклан Райс довел счет до разгромного. Гости отыграли один мяч в начале второй половины встречи. Забитый гол стал для Троя Дини 150-м в чемпионатах Англии.

Украинский хавбек "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 81-й минуте. Результативными действиями футболист не отметился.

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Вест Хэм – Уотфорд 3:1

Голы: Антонио, 6, Соучек, 10, Райс, 36 – Дини, 49

Вест Хэм: Фабиански – Джонсон, Диоп, Огбонна, Кресвелл – Райс, Соучек – Боуэн (Ярмоленко, 81), Нобл, Форналс (Алле, 72) – Антонио (Бальбуэна, 90+4)

Уотфорд: Фостер – Кико, Кабаселе, Доусон, Масина (Мариаппа, 46) – Клеверли, Хьюз – Сарр, Дукуре (Чалоба, 72), Уэлбек (Педру, 86)– Дини (Грей, 67)

Предупреждения: … — Клеверли, Хьюз.

Вест Хэм набрал 37 очков и занимает 15 место в турнирной таблице. Уотфорд расположился на 17 строчке, имея в активе 34 балла.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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