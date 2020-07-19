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Усик - Чисоре: Я уже бегу за тобой (Видео)

Усик - Чисоре: Я уже бегу за тобой (Видео)
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинские боксеры-профессионалы Александр Усик и Василий Ломаченко продолжают совместно готовиться к ближайшим боя.

Усик и Ломаченко на берегу Черного моря совершили совместную пробежку, в ходе которой Александр обратился к своему будущему оппоненту Дереку Чисоре:

"Дерек, Дерек. Ты где? Я бегу, Дерек", - на ходу повторял бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте. Когда мимо пробегал Василий Усик любезно пропустил его со словами "Дай дорогу чемпу."

 
 
 
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Derek, catch up! #usyk #loma #usykchisora #running

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Напомним, Усика ожидает второй бой в хэвивейте против ветерана этого дивизиона британца Дерека Чисоры. Чемпион мира WBC franchice, WBA Super и WBO в легком весе Ломаченко, в свою очередь, проведет объединительный поединок с обладателем пояса IBF в том же весе американцем Теофимо Лопесом.

Ранее сообщалось, что Усик стал промоутером и готовит в Украине большое боксерское шоу.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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