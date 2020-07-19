Усик - Чисоре: Я уже бегу за тобой (Видео)

Украинские боксеры-профессионалы Александр Усик и Василий Ломаченко продолжают совместно готовиться к ближайшим боя.

Усик и Ломаченко на берегу Черного моря совершили совместную пробежку, в ходе которой Александр обратился к своему будущему оппоненту Дереку Чисоре:

"Дерек, Дерек. Ты где? Я бегу, Дерек", - на ходу повторял бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте. Когда мимо пробегал Василий Усик любезно пропустил его со словами "Дай дорогу чемпу."

Напомним, Усика ожидает второй бой в хэвивейте против ветерана этого дивизиона британца Дерека Чисоры. Чемпион мира WBC franchice, WBA Super и WBO в легком весе Ломаченко, в свою очередь, проведет объединительный поединок с обладателем пояса IBF в том же весе американцем Теофимо Лопесом.

Ранее сообщалось, что Усик стал промоутером и готовит в Украине большое боксерское шоу.