Усик показал промо своего дебютного шоу бокса в качестве промоутера (Видео)

Уже в августе экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте организует большой вечер профи-бокса в Украине. В карде шоу выступят много топовых украинских бойцов, а возглавит вечер бокса в пригороде Киева поединок перспективного украинского супертяжа Владислава Сиренко.
Александр Усик активно продвигает свое шоу в соцсетях. Так, в Instagram Александр опубликовал красивый проморолик к своему шоу:
"Уважаемые болельщики 1 августа состоится дебютный вечер моей промоутерской компании Usyk 17 Promotion. В Equides Park пройдет BIG BOXING NIGHT. Пристегивайтесь, будет жарко", - завлекает любителей бокса Александр Усик на свое дебютное шоу.
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Дата: 1 серпня 2020 Локація: Парково-готельний комплекс Equides, c.Лісники, вул. Вишнева, 36 Квитки по посиланню в профілю. Date: August 1, 2020 Location: Equides Park and Hotel Complex, Lisnyky village, street Vishneva, 36 Tickets by link in the profile. _________________________________________ #bigboxingnight #bigboxingnight2020 #usyk17promotion #usyk @usyk17.promotion @boxingfamily_ua @faechersportmanagement @max_michailew @equides_club
Ранее сообщалось, что друг Усика Ломаченко организовал свой бизнес у моря.