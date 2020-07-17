Усик показал промо своего дебютного шоу бокса в качестве промоутера (Видео)

Дебютант супертяжелого веса Александр Усик не терял времени на карантине и создал собственную промоутерскую компанию Usyk 17 Promotion.

Уже в августе экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте организует большой вечер профи-бокса в Украине. В карде шоу выступят много топовых украинских бойцов, а возглавит вечер бокса в пригороде Киева поединок перспективного украинского супертяжа Владислава Сиренко.

Александр Усик активно продвигает свое шоу в соцсетях. Так, в Instagram Александр опубликовал красивый проморолик к своему шоу:

"Уважаемые болельщики 1 августа состоится дебютный вечер моей промоутерской компании Usyk 17 Promotion. В Equides Park пройдет BIG BOXING NIGHT. Пристегивайтесь, будет жарко", - завлекает любителей бокса Александр Усик на свое дебютное шоу.

Ранее сообщалось, что друг Усика Ломаченко организовал свой бизнес у моря.