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Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине

Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский боксер-супертяж Александр Усик создал свою промоутерскую компанию под названием USYK 17 PROMOTION и уже анонсировал большое шоу в начале августа.

Первого августа компания Александра организует большой вечер бокса Big Boxing Night в респектабельном пригороде Киева. За поединком в живую  можно будет понаблюдать в селе Лесники в парково-отельном комплексе Equides. Стоимость билетов стартует от 1500 грн.

На страничке в Instagram usyk17.promotion указаны имена боксеров, которые примут участие в шоу:

  • Супертяж Владислав Сиренко
  • Супертяж Александр Захожий
  • Чемпион WBC Francophone в среднем весе Андрей Великовский
  • Чемпион мира среди молодежи по версии WBC Петр Иванов
  • Чемпион Европейских игр 2019, чемпион Европы 2017, четырехкратный победитель национального первенства, в прошлом году успешно дебютировавший на профессиональном ринге, Виктор Выхрист

В андеркарде также будет жарко:

  • Игорь Шевадзуцкий
  • Станислав Кутин
  • Дмитрий Безус
  • Зоравор Петросян
  • Даниэль Лапин
 
 
 
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1 августа в Украину возвращается большой бокс. Компания USYK 17 PROMOTION дебютирует с инновационным спортивным шоу Big Boxing Night. Современная арена в респектабельном пригороде Киева, захватывающие пейзажи, яркая развлекательная программа, уютные lounge-зоны и комфортные фудкорты - все это создаст неповторимую атмосферу и незабываемые эмоции для гостей взрывного шоу Big Boxing Night. Среди главных поединков вечера: бои наиболее перспективных тяжеловесов Украины Владислава Сиренко и Александра Захожего; чемпиона WBC Francophone в среднем весе Андрея Великовского; Петра Иванова, чемпиона мира среди молодежи по версии WBC. Также на ринг снова выйдет Виктор Выхрист, чемпион Европейских игр 2019, Чемпион Европы 2017, четырехкратный победитель национального первенства, в прошлом году успешно дебютировал на профессиональном ринге. В насыщенной программе андеркарта бои мощных проспектов Украины, в частности Игоря Шевадзуцького, Станислава Кутина, Дмитрия Безуса, Зоравора Петросяна, а также перспективного дебютанта Даниэля Лапина. Big Boxing Night - ожидаемое open air шоу летнего сезона 2020 в Украине, впервые представляет уникальный формат - сочетание спортивного драйва и изящной светской вечеринки в кругу всемирно известных спортсменов и звездных гостей. Взрывная развлекательная программа с участием Златы Огневич, СЕРЕГИ (Полиграф Ша-рикoff). #bigboxingnight #bigboxingnight2020 #usyk17promotion #usyk @usyk17.promotion @usykaa @faechersportmanagement @max_michailew

Публикация от USYK-17 Promotion (@usyk17.promotion)

Кроме того, на вечере бокса состоится "взрывная развлекательная программа" с участием Златы Огневич и Сереги (Полиграф ШарикOFF).

Ранее сообщалось, что Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира.

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Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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