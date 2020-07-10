Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине

Украинский боксер-супертяж Александр Усик создал свою промоутерскую компанию под названием USYK 17 PROMOTION и уже анонсировал большое шоу в начале августа.

Первого августа компания Александра организует большой вечер бокса Big Boxing Night в респектабельном пригороде Киева. За поединком в живую можно будет понаблюдать в селе Лесники в парково-отельном комплексе Equides. Стоимость билетов стартует от 1500 грн.

На страничке в Instagram usyk17.promotion указаны имена боксеров, которые примут участие в шоу:

Супертяж Владислав Сиренко

Супертяж Александр Захожий

Чемпион WBC Francophone в среднем весе Андрей Великовский

Чемпион мира среди молодежи по версии WBC Петр Иванов

Чемпион Европейских игр 2019, чемпион Европы 2017, четырехкратный победитель национального первенства, в прошлом году успешно дебютировавший на профессиональном ринге, Виктор Выхрист

В андеркарде также будет жарко:

Игорь Шевадзуцкий

Станислав Кутин

Дмитрий Безус

Зоравор Петросян

Даниэль Лапин

Кроме того, на вечере бокса состоится "взрывная развлекательная программа" с участием Златы Огневич и Сереги (Полиграф ШарикOFF).

Ранее сообщалось, что Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира.