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Вот так встреча: Джошуа и Фьюри случайно пересеклись на курорте (Фото)

Вот так встреча: Джошуа и Фьюри случайно пересеклись на курорте (Фото)
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Британский чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа во время отдыха в Испании встретил своего соотечественника и обладателя поясов WBC и The Ring Тайсона Фьюри.

Тайсон Фьюри находился за рулем авто, а дисциплинированный Джошуа был в маске. Боксеры были рады увидеть друг друга.

Фото встречи разместил AJ у себя на страничке в Instagram, подписав его "Sweet Caroline". Эта песня традиционно звучит на британских вечерах бокса:

 
 
 
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Sweeeeeeeeeeeet Caroline!! Ohhhh ohhh ohhhhh

Публикация от Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

Напомним, оба боксера владеют всеми основными поясами в хэвивейте и их очная встреча может выявить абсолютного чемпиона мира в суперятжелом весе впервые со времен Леннокса Льюиса. Однако организация такого шоу  в ближайшее время невозможна в связи с тем, что у обоих бойцов есть обязательство перед претендентами. Фьюри по контракту должен провести реванш с Деонтеем Уайлдером, а у Джошуа в ближайшее время должна состояться защита титула в противостоянии с Кубратом Пувлевым. Также украинский боксер Александр Усик является претендентом WBO на титул Энтони.

Ранее сообщалось, что Фьюри запугал Уайлдера видеороликом со своей тренирвоки.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа.

Автор:

Телеграф
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