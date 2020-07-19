Вот так встреча: Джошуа и Фьюри случайно пересеклись на курорте (Фото)

Британский чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа во время отдыха в Испании встретил своего соотечественника и обладателя поясов WBC и The Ring Тайсона Фьюри.

Тайсон Фьюри находился за рулем авто, а дисциплинированный Джошуа был в маске. Боксеры были рады увидеть друг друга.

Фото встречи разместил AJ у себя на страничке в Instagram, подписав его "Sweet Caroline". Эта песня традиционно звучит на британских вечерах бокса:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sweeeeeeeeeeeet Caroline!! Ohhhh ohhh ohhhhh Публикация от Anthony Joshua (@anthonyjoshua) 18 Июл 2020 в 9:36 PDT

Напомним, оба боксера владеют всеми основными поясами в хэвивейте и их очная встреча может выявить абсолютного чемпиона мира в суперятжелом весе впервые со времен Леннокса Льюиса. Однако организация такого шоу в ближайшее время невозможна в связи с тем, что у обоих бойцов есть обязательство перед претендентами. Фьюри по контракту должен провести реванш с Деонтеем Уайлдером, а у Джошуа в ближайшее время должна состояться защита титула в противостоянии с Кубратом Пувлевым. Также украинский боксер Александр Усик является претендентом WBO на титул Энтони.

Ранее сообщалось, что Фьюри запугал Уайлдера видеороликом со своей тренирвоки.