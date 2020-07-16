Тайсон Фьюри адресовал Уайлдеру устрашающее сообщение (Видео)

Тайсон Фьюри начинает "продвижение" третьего боя с Деонтеем Уайлдером.

Британский чемпион WBC и The Ring в супертяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал на своей страничке в Instagram пугающее видеообращение к бывшему чемпиону мира в хэвивейте американцу Деонтею Уайлдеру.

Цыганский король обратился к Бронзовому Бомбардировщику со словами: "Я иду за тобой, сосунок".

Посмотреть эту публикацию в Instagram @bronzebomber I’m coming for you sucker! Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101) 15 Июл 2020 в 2:24 PDT

Судя по ролику, Цыганский король находится в превосходной физической форме и явно не терял времени на карантине.

Напомним, в своем последнем бою Тайсон забил Деонтея в седьмом раунде, став двукратным чемпионом мира по боксу. Также боксеры встречались в декабре 2018 года и тогда поединок завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Диллиан Уайт не "уступит дорогу" Тайсону Фьюри в вопросе боя с Энтони Джошуа.