Тайсон Фьюри адресовал Уайлдеру устрашающее сообщение (Видео)

Британский чемпион WBC и The Ring в супертяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал на своей страничке в Instagram пугающее видеообращение к бывшему чемпиону мира в хэвивейте американцу Деонтею Уайлдеру.
Цыганский король обратился к Бронзовому Бомбардировщику со словами: "Я иду за тобой, сосунок".
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Судя по ролику, Цыганский король находится в превосходной физической форме и явно не терял времени на карантине.
Напомним, в своем последнем бою Тайсон забил Деонтея в седьмом раунде, став двукратным чемпионом мира по боксу. Также боксеры встречались в декабре 2018 года и тогда поединок завершился ничьей.
Ранее сообщалось, что Диллиан Уайт не "уступит дорогу" Тайсону Фьюри в вопросе боя с Энтони Джошуа.