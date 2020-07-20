Мейвезер проведет поединок с экс-чемпионом из Японии

Флойд Мейвезер запланировал очередной выставочный бой. Непобедимый американец выступит в Токио, а его соперником станет 40-летний Такаши Учияма (24-2-1, 20 КО).

Американский боксер Флойд Мейвезер затеял провести еще один выставочный бой.

Об этом сообщает портал eFight.

Отмечается, что спортсмен планирует выступить в Японии, Токио. Соперником Мейвезера станет 40-летний Такаши Учияма (24-2-1, 20 КО), который

Как известно, Мейвезер завершил карьеру в боксе в 2017 году после победы над звездой UFC Конором МакГрегором.

Японский боксер ушел на "покой" в 2016-м после двух кряду поражений от Хесрила Корралеса.

Флойд Мейвезер в конце 2018 года уже приезжал в Японию, отправив в нокаут местного бойца Теншина Насукаву.