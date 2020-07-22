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Майк Тайсон нашел нового именитого соперника

Майк Тайсон нашел нового именитого соперника
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Майк Тайсон и Рой Джонс договариваются о поединке.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс ведут переговоры об организации поединка, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Брайан Томас Абкер.

Вероятнее всего, боксёры встретятся в сентябре в США.

Напомним, Майк Тайсон последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.

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Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Рой Джонс, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
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