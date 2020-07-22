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Аталанта обыграла Болонью, установив рекорд (Видео)

Аталанта обыграла Болонью, установив рекорд (Видео)
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Очередная победа Аталанты вывела команду на промежуточное второе место.

В 35-м туре Серии А Аталанта принимала Болонью. Единственный гол в матче был забит на 63- минуте - гол на счету Муриэля. Этот гол стал 95-м - это лучший результат Серии А за 58 лет. До этого лучший показатель в 94 мяча принадлежал Наполи, а рекорд установил Милан еще в 1950-х (118 голов).

Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 66-й минуте матча, заменив Гомеса.

В 35-м туре прямой конкурент Аталанты за второе место Интер сыграет с Фиорентиной.

Аталанта — Болонья 1:0

Гол: Муриэль, 63

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Аталанта: Голлини — Толой, Паломино (Шутало, 80), Джимсити (Кальдара, 87) — Кастань, Де Роон, Фрейлер, Госенс — Пашалич (Муриэль, 46), Гомес (Малиновский, 66) — Сапата (Колли, 66)

Болонья: Скорупски — Томиясу (Мбайе, 74), Данило, Денсвил, Крейчи (Сантандер, 78) — Сванберг (Домингес, 64), Медель — Ольсен (Орсолини, 64), Сориано, Барроу (Сансоне, 64)— Паласио

Предупреждения: Фройлер, Госенс, Шутало, Де Роон — Данило, Томиясу.

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол.

Автор:

Телеграф
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