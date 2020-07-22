Эдди Хирн назвал идеальное место боя Джошуа - Пулев

Титульный поединок может состояться уже осенью.

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился ожиданиями от поединка свеого подопечного против болгарина Кубрата Пулева.

"Мы упорно работаем, чтобы вернуть зрителей уже в октябре. Но главное условие - соблюдениее социальной дистанции. Думаю, что в ноябре и декабре мы найдем способ частично заполнить арену O2 в Лондоне. Эта локация была бы идеальной для поединка такого уровня".

"Если честно, мы рассматриваем сразу несколько вариантов. Бой может состояться и не на O2, но самое главное - провести поединок со зрителями. Просто нужно создать правильные условия" - цитирует Хирна Evening Standard.

Напомним, что изначально бой Джошуа - Пулев должен был состояться в Лондоне 20 июня. Однако из-за пандемии коронавируса встречу перенесли.

Ранее Хирн объяснил, почему не может организовать этот поединок без зрителей.