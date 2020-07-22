Бешеные премиальные: названа сумма премиальных Десны за победы над Динамо и Зарей

Киевлян получилось одолеть, а вот в игре с луганчанами цель не достигнута.

Журналист программы «Футбольный формат» Олег Ящук рассказал, какие премиальные были назначены в черниговской «Десне» за победу над киевским «Динамо» (3:2) и сколько команда могла получить, если бы выиграла у луганской «Зари» (1:1):

«Бешеные премиальные могла получила «Десна». Они обижались из-за нашего инсайда, что они получили за победу над «Динамо» каждый по 100 тысяч гривен.

Знаю, что за победу над «Зарей» обещали еще больше – премиальные почти в два раза больше каждому игроку основы. Поэтому было за что биться и бороться».