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Бешеные премиальные: названа сумма премиальных Десны за победы над Динамо и Зарей

Бешеные премиальные: названа сумма премиальных Десны за победы над Динамо и Зарей
Обновлено 07:55 Сегодня Телеграф Футбольный формат Фото: ФК Десна
Киевлян получилось одолеть, а вот в игре с луганчанами цель не достигнута.

Журналист программы «Футбольный формат» Олег Ящук рассказал, какие премиальные были назначены в черниговской «Десне» за победу над киевским «Динамо» (3:2) и сколько команда могла получить, если бы выиграла у луганской «Зари» (1:1):

«Бешеные премиальные могла получила «Десна». Они обижались из-за нашего инсайда, что они получили за победу над «Динамо» каждый по 100 тысяч гривен.

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Знаю, что за победу над «Зарей» обещали еще больше – премиальные почти в два раза больше каждому игроку основы. Поэтому было за что биться и бороться».

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Все по теме:

ФК Заря, ФК Десна, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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