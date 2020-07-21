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СМИ: Суркис планирует пригласить иностранца на пост тренера Динамо

СМИ: Суркис планирует пригласить иностранца на пост тренера Динамо
17:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Динамомания
Президент Динамо Игорь Суркис принял решение пригласить в Динамо иностранца.

В список кандидатов в тренеры киевского "Динамо" в основном входят иностранные специалисты.

Руководитель клуба Игорь Суркис принял решение изменить многолетней стратегии клуба и на данном этапе больше не приглашать на должность главного тренера специалиста, работавшего ранее в столичном клубе. 

В этой связи клуб также не рассматривает возможность возвращения на должность главного тренера «Динамо» Сергея Реброва.

29 июля киевское "Динамо" выйдет из отпуска с новым главным тренером, имя которого будет объявлено в ближайшее время.

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После ухода с поста главного тренера столичной команды Алексея Михайличенко уже составлен шорт-лист потенциальных кандидатов на должность главного тренера.

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Все по теме:

Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), Футбол.

Автор:

Телеграф
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