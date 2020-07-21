Рекордные строки: сколько будут отдыхать футболисты Динамо после провального сезона

Киевское Динамо ушло в отпуск после провального сезона.

После дуэли с "Колосом", которая стала последним матчем в провальном для динамо сезоне команда Игоря Суркиса ушла в отпуск.

Рекордные строки. Сколько продлиться отпуск киевлян. В этот раз отпуск для футболистов продлится 10 дней, и снова команда соберется вместе 30 июля. Подготовка к новому сезону будет проходить в Киеве, а именно - на загородной клубной базе «Динамо» в Конча-Заспе и продлится примерно три недели.

Старт сезона 2020/2021 годов предварительно запланирован на 22-е августа, но эту дату еще должен утвердить исполком УАФ.

До 30-го июля клуб должен определиться с новым наставником. По итогам сезона команду покинул тренер Алексей Михайличенко.

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил о возвращении в киевский клуб арендованных "Зарей" украинцев: Богдана Леднева и Александра Тымчика.

Вчера, 20 июля стало известно, что пост главного тренера киевлян покинул Алексей Михайличенко. АСуркис уже нашел замену: на пост наставника притендуют два специалиста Ребров и Скрипник.

Напомним, во время нынешнего сезона УПЛ в ворота киевского клуба были назначены 8 пенальти, из которых 7 превращались в гол. Это стало новым антирекордом для "Динамо".

В воскресенье, 19 июля, Колос в рамках матча 35-го тура украинской Премьер-лиги принимал Динамо. Встреча завершилась со счетом 2:0