Скачать
Понедельник, 20.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Динамо" сенсационно проиграло "Колосу": обзор матча (Видео)
"Динамо" сенсационно проиграло "Колосу": обзор матча (Видео)
Формула-1: результаты Гран-при Венгрии-2020
Формула-1: результаты Гран-при Венгрии-2020
Свитолина проиграла матч за третье место выставочного турнира в Германии
Свитолина проиграла матч за третье место выставочного турнира в Германии
В Москве погибла известная фигуристка Екатерина Александровская
В Москве погибла известная фигуристка Екатерина Александровская

Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко

Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
15:19 Сегодня Телеграф
Руководство "Динамо" заявило, что к новому сезону команду будет готовить новый тренерский штаб.

Руководство футбольного клуба "Динамо" (Киев) освободило Алексея Михайличенко от должности главного тренера команды. Вместе с ним "ушел" весь тренерский штаб столичного клуба.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК Динамо.

"Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергей Федорову и Михаилу Михайлову", - говорится в сообщении.

Не смотря на то, что команда заработала Суперкубок Украины, Кубок Украины и второе место УПЛ, что позволило "Динамо" поучаствовать в Лиге Чемпионов, поклонники клуба были недовольны работой главного тренера Алексея Михайличенко и требовали его увольнения. Теперь их мечта осуществилась.

"Динамо" сенсационно проиграло "Колосу": обзор матча (Видео)

При этом поклонники клуба не были довольны работой тренерского штаба и Михайличенко в частности.

Таким образом, уволив Михайличенко, в "Динамо" надеются на значительное повышение качества игры команды.

Теперь руководство клуба подбирает новый тренерский штаб, с которым начнет подготовку к новому сезону.

Напомним, во время нынешнего сезона УПЛ в ворота киевского клуба были назначены 8 пенальти, из которых 7 превращались в гол. Это стало новым антирекордом для "Динамо".

В воскресенье, 19 июля, Колос в рамках матча 35-го тура украинской Премьер-лиги принимал Динамо. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Алексей Михайличенко, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря - Десна: онлайн-трансляция матча (Видео)
02 "Динамо" сенсационно проиграло "Колосу": обзор матча (Видео)
03 УПЛ: Шахтер напоследок сыграл вничью с Александрией
04 УПЛ: Днепр-1 разгромил Ворсклу, Мариуполь одолел Львов
05 Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь