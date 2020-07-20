Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко

Руководство "Динамо" заявило, что к новому сезону команду будет готовить новый тренерский штаб.

Руководство футбольного клуба "Динамо" (Киев) освободило Алексея Михайличенко от должности главного тренера команды. Вместе с ним "ушел" весь тренерский штаб столичного клуба.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК Динамо.

"Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергей Федорову и Михаилу Михайлову", - говорится в сообщении.

Не смотря на то, что команда заработала Суперкубок Украины, Кубок Украины и второе место УПЛ, что позволило "Динамо" поучаствовать в Лиге Чемпионов, поклонники клуба были недовольны работой главного тренера Алексея Михайличенко и требовали его увольнения. Теперь их мечта осуществилась.

При этом поклонники клуба не были довольны работой тренерского штаба и Михайличенко в частности.

Таким образом, уволив Михайличенко, в "Динамо" надеются на значительное повышение качества игры команды.

Теперь руководство клуба подбирает новый тренерский штаб, с которым начнет подготовку к новому сезону.

Напомним, во время нынешнего сезона УПЛ в ворота киевского клуба были назначены 8 пенальти, из которых 7 превращались в гол. Это стало новым антирекордом для "Динамо".

В воскресенье, 19 июля, Колос в рамках матча 35-го тура украинской Премьер-лиги принимал Динамо. Встреча завершилась со счетом 2:0.