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Леоненко о провале Динамо: Игроки - никчемные

Леоненко о провале Динамо: Игроки - никчемные
17:25 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
"Любитель" столичного клуба в очередной раз раскритиковал игру экс-подопечных Михайличенко.

Экс-игрок "Динамо", "Шахтера" и сборной Украны по футболу, а ныне эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 32-го тура УПЛ "Колос" - "Динамо" (2:0).

"Никакого расслабления у "Динамо" нет, они просто не могут. Вот эти игроки - никчемные. Весь сезон мучились, показав одну нормальную игру - с "Зарей" (3:1). Как можно быть расслабленным, если они весь сезон мучились?

И самое главное - матч с "Колосом" показал, что "Динамо" нечего делать в Лиге чемпионов, если они туда еще пробьются, к слову", - подытожил Виктор Леоненко.

Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко

Напомним, в воскресенье, 19 июля, Колос в рамках матча 35-го тура украинской Премьер-лиги принимал Динамо. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виктор Леоненко, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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