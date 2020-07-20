Леоненко о провале Динамо: Игроки - никчемные

"Любитель" столичного клуба в очередной раз раскритиковал игру экс-подопечных Михайличенко.

Экс-игрок "Динамо", "Шахтера" и сборной Украны по футболу, а ныне эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 32-го тура УПЛ "Колос" - "Динамо" (2:0).

"Никакого расслабления у "Динамо" нет, они просто не могут. Вот эти игроки - никчемные. Весь сезон мучились, показав одну нормальную игру - с "Зарей" (3:1). Как можно быть расслабленным, если они весь сезон мучились?

И самое главное - матч с "Колосом" показал, что "Динамо" нечего делать в Лиге чемпионов, если они туда еще пробьются, к слову", - подытожил Виктор Леоненко.

Напомним, в воскресенье, 19 июля, Колос в рамках матча 35-го тура украинской Премьер-лиги принимал Динамо. Встреча завершилась со счетом 2:0.