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Постол - Рамирес: назначена новая дата боя

Постол - Рамирес: назначена новая дата боя
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Стала известна официальная дата чемпионского боя Рамирес - Постол.

Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала даты двух больших боксерских поединков в августе нынешнего года.

Одним из них станет титульный бой в первом полусреднем весе между чемпионом мира по версиям WBC и WBO америкенцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом. Поединок, который несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса, пройдет в Лас-Вегасе (США) 29 августа, сообщает Klitschko-brothers.com.

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Неделей ранее там же состоится отборочный бой по версии WBO в полутяжелом весе между экс-чемпионом мира колумбийцем Элейдером Альваресом и бывшим претендентом на титул американцем Джо Смитом-младшим.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Top Rank, Виктор Постол.

Автор:

Телеграф
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