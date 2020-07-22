Постол - Рамирес: назначена новая дата боя

Стала известна официальная дата чемпионского боя Рамирес - Постол.

Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала даты двух больших боксерских поединков в августе нынешнего года.

Одним из них станет титульный бой в первом полусреднем весе между чемпионом мира по версиям WBC и WBO америкенцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом. Поединок, который несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса, пройдет в Лас-Вегасе (США) 29 августа, сообщает Klitschko-brothers.com.

Неделей ранее там же состоится отборочный бой по версии WBO в полутяжелом весе между экс-чемпионом мира колумбийцем Элейдером Альваресом и бывшим претендентом на титул американцем Джо Смитом-младшим.