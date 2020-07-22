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Хирн объяснил, как Джошуа и Фьюри пересеклись в Испании

Хирн объяснил, как Джошуа и Фьюри пересеклись в Испании
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Накануне британские боксеры встретились на одном из курортов Испании.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал встречу своего подопечного с чемпионом мира WBC и The Ring в том же весе Тайсоном Фьюри во время отдыха на курорте в Испании. 

У болельщиков справедливо возникло подозрение, что таким образом началась раскрутка мегафайта Джошуа - Фьюри, который может определить первого абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе со времен британца Леннокса Льюиса. Однако Хирн развеял эти слухи, отметив, что бойцы встретились случайно и перекинулись парой фраз о своих грядущих поединках. По словам Эдди, Цыганский король сам подъехал к AJ и пожелал тому удачи в следующем бою. Джошуа ответил по-джентельменски и взаимно пожелал победы Фьюри в грядущей схватке с Уайлдером. Глава Matchroom Boxing отметил, что оба бойца заинтересованы провести поединок в 2021 году, однако на пути такой встрече может оказаться  украинец Александр Усик, являющийся обязательным претендентом на пояс WBO.

Фото с внезапной встречей лидеров супертяжелого дивизиона доступно у нас на сайте.

Напомним, Тайсону Фьюри предстоит провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером, а Энтони Джошуа обязан защитить свой пояс IBF в поединке с болгарином Кубратом Пулевым. В связи с коронавирусом обе схватки были перенесены на неопределенный срок. Промоутеры супертяжей не хотят терять деньги и проводить такие масштабные шоу без зрителей.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Эдди Хирн.

Автор:

Телеграф
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