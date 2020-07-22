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Усик и Ломаченко поблагодарили "Папаченко" в Международный день бокса

Усик и Ломаченко поблагодарили "Папаченко" в Международный день бокса
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинские боксеры-профессионалы Василий Ломаченко и Александр Усик отметили Международный день бокса совместной тренировкой.

Олимпийские чемпионы, готовясь к своим следующим боя, решили устроить заплыв. Фото с водной тренировки спортсменов доступны на страничке в Instagram lomus_official:

 
 
 
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Утренняя тренировка летом, может быть и такой @lomachenkovasiliy @usykaa

Публикация от LomUs (@lomus_official)

Чуть позже боксеры совместно поблагодарили "человека, который часто остается за кадром" Анатолия Ломаченко - отца и тренера Василия, который периодически тренировал и Усика.

Ранее Ломаченко-младший неоднозначным постом поздравил любителей бокса с Международным днем этого вида спорта.

Напомним, в своем следующем бою Усик должен сразиться с Дереком Чисорой, а чемпион WBA/WBO в легком весе Ломаченко проведет объединительный поединок с чемпионом IBF амираканцем Теофимо Лопесом. Оба шоу запланированы на осень 2020 года.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Анатолий Ломаченко, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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