Усик и Ломаченко поблагодарили "Папаченко" в Международный день бокса

Украинские боксеры-профессионалы Василий Ломаченко и Александр Усик отметили Международный день бокса совместной тренировкой.

Олимпийские чемпионы, готовясь к своим следующим боя, решили устроить заплыв. Фото с водной тренировки спортсменов доступны на страничке в Instagram lomus_official:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Утренняя тренировка летом, может быть и такой @lomachenkovasiliy @usykaa Публикация от LomUs (@lomus_official) 22 Июл 2020 в 2:48 PDT

Чуть позже боксеры совместно поблагодарили "человека, который часто остается за кадром" Анатолия Ломаченко - отца и тренера Василия, который периодически тренировал и Усика.

Ранее Ломаченко-младший неоднозначным постом поздравил любителей бокса с Международным днем этого вида спорта.

Напомним, в своем следующем бою Усик должен сразиться с Дереком Чисорой, а чемпион WBA/WBO в легком весе Ломаченко проведет объединительный поединок с чемпионом IBF амираканцем Теофимо Лопесом. Оба шоу запланированы на осень 2020 года.