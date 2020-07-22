Ломаченко поздравил с Международным днем бокса постом с олимпийским мишкой

Василий Ломаченко поздравил любителей бокса с профессиональным праздником.

Сегодня, 22 июля, во всем мире празднуют Международный день бокса. Праздник начали отмечать совсем недавно с 2018 года.

Украинский боксер-чемпион мира по версиям WBC franchise, WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко весьма неоднозначным постом поздравил болельщиков с праздником. Двукратный олимпийский чемпион по боксу к словам-поздравлениям прикрепил картинку олимпийского медведя - символа Олимпиады-1980 в Москве.

Пользователи разделились во мнении касательно поста Ломаченко. Часть посчитало это очередным "зашкваром" Василия, а другие поздравили украинского чемпиона с праздником. Один из пользователей и вовсе решил, что олимпийский медведь похож на Беринчика, который может в ближайшее время стать соперником Ломаченко на ринге. Отметим, в 2017 году Беринчик, известный по своим необычным выходам на ринг, появился в образе олимпийского медведя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Международным Днём Бокса Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 22 Июл 2020 в 1:18 PDT

Напомним, Василий уже практически год не выходил на ринг, а его поединок с чемпионом IBF Теофимо Лопесом ориентировочно должен состояться в октябре.

Ранее Ломаченко и Усик попали в базу украинского сайта Миротворец из-за участия в съемках фильма о российской церкви.