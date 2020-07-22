Скачать
Среда, 22.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усик и Ломаченко поблагодарили "Папаченко" в Международный день бокса
Усик и Ломаченко поблагодарили "Папаченко" в Международный день бокса
Украинский супертяж в Международный день бокса показал все свои чемпионские пояса (Фото)
Украинский супертяж в Международный день бокса показал все свои чемпионские пояса (Фото)
Чемпиона мира по футболу обвинили в сексуальных домогательствах
Чемпиона мира по футболу обвинили в сексуальных домогательствах
Боруссия Д рассчиталась с украинской школой по Ярмоленко
Боруссия Д рассчиталась с украинской школой по Ярмоленко

Ломаченко поздравил с Международным днем бокса постом с олимпийским мишкой

Ломаченко поздравил с Международным днем бокса постом с олимпийским мишкой
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Василий Ломаченко поздравил любителей бокса с профессиональным праздником.

Сегодня, 22 июля, во всем мире празднуют Международный день бокса. Праздник начали отмечать совсем недавно с 2018 года.

Украинский боксер-чемпион мира по версиям WBC franchise, WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко весьма неоднозначным постом поздравил болельщиков с праздником. Двукратный олимпийский чемпион по боксу к словам-поздравлениям прикрепил картинку олимпийского медведя - символа Олимпиады-1980 в Москве. 

Пользователи разделились во мнении касательно поста Ломаченко. Часть посчитало это очередным "зашкваром" Василия, а другие поздравили украинского чемпиона с праздником. Один из пользователей и вовсе решил, что олимпийский медведь похож на Беринчика, который может в ближайшее время стать соперником Ломаченко на ринге. Отметим, в 2017 году Беринчик, известный по своим необычным выходам на ринг, появился в образе олимпийского медведя.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

С Международным Днём Бокса 

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, Василий уже практически год не выходил на ринг, а его поединок с чемпионом IBF Теофимо Лопесом ориентировочно должен состояться в октябре.

Ранее Ломаченко и Усик попали в базу украинского сайта Миротворец из-за участия в съемках фильма о российской церкви.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аталанта обыграла Болонью, установив рекорд (Видео)
02 Бешеные премиальные: названа сумма премиальных Десны за победы над Динамо и Зарей
03 Металлист-1925 лишился главного тренера
04 Сассуоло - Милан: голы Ибрагимовича и победа "россонери" (Видео)
05 Манчестер Сити на выезде разгромил Уотфорд 4:0 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь