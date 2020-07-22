Скачать
Среда, 22.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усик и Ломаченко поблагодарили "Папаченко" в Международный день бокса
Усик и Ломаченко поблагодарили "Папаченко" в Международный день бокса
Украинский супертяж в Международный день бокса показал все свои чемпионские пояса (Фото)
Украинский супертяж в Международный день бокса показал все свои чемпионские пояса (Фото)
Чемпиона мира по футболу обвинили в сексуальных домогательствах
Чемпиона мира по футболу обвинили в сексуальных домогательствах
Павелко анонсировал появление болельщиков на стадионах уже в ближайшее время
Павелко анонсировал появление болельщиков на стадионах уже в ближайшее время

Кличко показал, в какой форме он находится (Фото)

Кличко показал, в какой форме он находится (Фото)
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Болельщики, видя превосходную форму Владимира Кличко, просят легенду бокса вернуться на ринг.

Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Владимир Кличко вновь опубликовал фото, на котором он находится в превосходной физической форме.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 #throwback... #Klitschko #TeamKlitschko #FaceTheChallenge

Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

Пользователи оценили форму олимпийского чемпиона Атланты: "Пример мужества, порядочности и всех качеств, которыми должен обладать настоящий мужчина". 

Однако в основном в комментариях болельщики просят легенду вернуться на ринг: "Возвращайся в большой бокс", "Владимир возвращайся хотя бы на 2-3 боя! Дай там им прикурить! Пока еще молодой и есть шансы 100% на победу".

Напомним, Владимир Кличко провел свой последний поединок в апреле 2017 года против британца Энтони Джошуа. Несмотря на поражение, Доктор Стальной Кулак хорошо смотрелся в ринге против молодого бойца и проиграл техническим нокаутом в 11 раунде.

Ранее сообщалось, что Forbes оценил состояние Владимира в $ 100 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аталанта обыграла Болонью, установив рекорд (Видео)
02 Металлист-1925 лишился главного тренера
03 Бешеные премиальные: названа сумма премиальных Десны за победы над Динамо и Зарей
04 Майк Тайсон нашел нового именитого соперника
05 Сассуоло - Милан: голы Ибрагимовича и победа "россонери" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь