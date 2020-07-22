Кличко показал, в какой форме он находится (Фото)

Болельщики, видя превосходную форму Владимира Кличко, просят легенду бокса вернуться на ринг.

Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Владимир Кличко вновь опубликовал фото, на котором он находится в превосходной физической форме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #throwback... #Klitschko #TeamKlitschko #FaceTheChallenge Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko) 21 Июл 2020 в 10:23 PDT

Пользователи оценили форму олимпийского чемпиона Атланты: "Пример мужества, порядочности и всех качеств, которыми должен обладать настоящий мужчина".

Однако в основном в комментариях болельщики просят легенду вернуться на ринг: "Возвращайся в большой бокс", "Владимир возвращайся хотя бы на 2-3 боя! Дай там им прикурить! Пока еще молодой и есть шансы 100% на победу".

Напомним, Владимир Кличко провел свой последний поединок в апреле 2017 года против британца Энтони Джошуа. Несмотря на поражение, Доктор Стальной Кулак хорошо смотрелся в ринге против молодого бойца и проиграл техническим нокаутом в 11 раунде.

Ранее сообщалось, что Forbes оценил состояние Владимира в $ 100 млн.