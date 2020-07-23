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Лопес в маске возле места боя: Эй, Лома, где ты?

Лопес в маске возле места боя: Эй, Лома, где ты?
Обновлено 09:10 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Теофимо Лопес записал послание Ломаченко возле Maddison Square Garden.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 13 КО) прогулялся по Нью-Йорку и возле легендарного Maddison Square Garden записал видеопослание украинцу Василию Ломаченко (14-1, 10 КО), с которым они должны провести следующий бой.

"Эй, Лома, где ты? Я возле Maddison Square Garden и я хочу тебя тоже здесь увидеть. Фаны ждут и я жду. Принеси мои пояса. Это то, что мне нужно", - отметил Лопес.

 
 
 
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Let’s make it happen! @lomachenkovasiliy #TheTakeover

Публикация от Teofimo Lopez (@teofimolopez)

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Напомним, Ломаченко владеет поясами WBC Franchise, WBA, WBO в легком весе.

Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес пройдет вначале октября.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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