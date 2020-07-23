Лопес в маске возле места боя: Эй, Лома, где ты?

Теофимо Лопес записал послание Ломаченко возле Maddison Square Garden.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 13 КО) прогулялся по Нью-Йорку и возле легендарного Maddison Square Garden записал видеопослание украинцу Василию Ломаченко (14-1, 10 КО), с которым они должны провести следующий бой.

"Эй, Лома, где ты? Я возле Maddison Square Garden и я хочу тебя тоже здесь увидеть. Фаны ждут и я жду. Принеси мои пояса. Это то, что мне нужно", - отметил Лопес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Let’s make it happen! @lomachenkovasiliy #TheTakeover Публикация от Teofimo Lopez (@teofimolopez) 22 Июл 2020 в 10:40 PDT

Напомним, Ломаченко владеет поясами WBC Franchise, WBA, WBO в легком весе.

Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес пройдет вначале октября.