Гассиев отказался от идеи реванша с Усиком

Российский боксер-профессионал, поднявшийся в супертяжелую весовую категорию, расставил все точки на і в вопросе возможного реванша с украинским боксером хэвивейта Александром Усиком.

По словам Гассиева, он забыл эту тему и теперь сосредоточен только на своем будущем поединке. Как отметил боксер, ему абсолютно не важно с кем выходить на ринг, однако очень важно провести бой в 2020 году.

"Эта тема (бой-реванш с Александром Усиком, - прим. ред) сейчас на 100% забыта", - приводит слова Гассиева sports.ru.

Напомним, 21 июля 2017 года Усик и Гассиев провели бой за звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте и трофей Мухаммеда Али. В 12-и раундовом противостоянии украинец в чистую перебоксировал россиянина и отобрал у того чемпионские пояса WBA и IBF. После этого боя у российского бойца началась череда травм из-за которых он до сих пор не дебютировал в супертяжлом весе.

Ранее Александр Усик поблагодарил Анатолия Ломаченко и поздравил тренера с Международным днем бокса.