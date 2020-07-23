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Гассиев отказался от идеи реванша с Усиком

Гассиев отказался от идеи реванша с Усиком
17:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Российский боксер-профессионал, поднявшийся в супертяжелую весовую категорию, расставил все точки на і в вопросе возможного реванша с украинским боксером хэвивейта Александром Усиком.

По словам Гассиева, он забыл эту тему и теперь сосредоточен только на своем будущем поединке. Как отметил боксер, ему абсолютно не важно с кем выходить на ринг, однако очень важно провести бой в 2020 году.

"Эта тема (бой-реванш с Александром Усиком, - прим. ред) сейчас на 100% забыта", - приводит слова Гассиева sports.ru.

Напомним, 21 июля 2017 года Усик и Гассиев провели бой за звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте и трофей Мухаммеда Али. В 12-и раундовом противостоянии украинец в чистую перебоксировал россиянина и отобрал у того чемпионские пояса WBA и IBF. После этого боя у российского бойца началась череда травм из-за которых он до сих пор не дебютировал в супертяжлом весе.

Ранее Александр Усик поблагодарил Анатолия Ломаченко и поздравил тренера с Международным днем бокса.

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Бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев.

Автор:

Телеграф
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