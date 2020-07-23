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Майк Тайсон - Рой Джонс: названа дата боя

Майк Тайсон - Рой Джонс: названа дата боя
Обновлено 21:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший проведут бой в Калифорнии.

Бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Майк Тайсон сразится с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях (в том числе и в супертяжелом весе, - прим. ред.) Роем Джонсом-младшим. Их поединок станет выставочным и возглавит большой вечер бокса в Калифорнии 12 сентября.

На этом вечере бокса будет как и андеркард, так и музыкальное шоу. Главный бой будет 8-раундовым и по информации источника, боксеры не будут одевать шлемы и будут использовать 120-унцовые перчатки. Атлетическая комиссия штата Калифорния уже санкционировала проведение схватки.

Отметим, Майк Тайсон провел свой последний поединок в карьере в 2005 году против Кевина Макбрайда, проиграв тот бой отказом.

Рой Джонс, в свою очередь, выходил на ринг в 2018 году, одолев в феврале Скотта Сигмона в 10-раундовом поединке единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Железный Майк вдохновил еще одну легенду бокса на возвращение в ринг.

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Бокс, Майк Тайсон, Рой Джонс-младший.

Автор:

Телеграф
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