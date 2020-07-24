Украинский боксер Мельник не справился с экс-претендентом на чемпионский титул Чаниевым (Видео)

Украинский боксер-легковес Владислав Мельник проиграл россиянину Исе Чаниеву на турнире KOld Wars в Беларуси.

Вчера, 23 июля, в Минске состоялся большой вечер профессионального бокса. Возглавил кард поединок между россиянином Исой Чаниевым и украинцем Владиславом Мельником.

Более опытный Чаниев, который ранее был претендентом на пояс IBF в легком весе (проиграл титульную встречу ганцу Ричарду Комми техническим нокаутом во втором раунде, - прим. ред.), перебоксировал украинца и по итогам 10-раундового поединка все судьи отдали победу россиянину 98-94, 99-92, 98-93.

Эта победа стала 14-й в профессиональной карьере Исы при трех поражениях. Владислав потерпел свое второе фиаско при 11 победах.

Видео боя Мельник - Чаниев:

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон и Рой Джонс договорились о проведении боя.