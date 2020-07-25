Холифилд: Возможно, Тайсон захотел провести еще один выставочный поединок перед боем со мной

Эвандер Холифилд прокомментировал предстоящий поединок Майка Тайсона с Роем Джонсом.

Экс-чемпион мира Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) опасается того, что бой Майка Тайсона (50-6, 44 КО) с Роем Джонсом (66-9, 47 КО) может поставить под угрозу их совместный поединок.

По словам боксера, люди могут не захотеть смотреть на бой Холифилд - Тайсон, если бой с Джонсом окажется неинтересным.

"Возможно, Майк захотел провести еще один выставочный поединок перед боем со мной, но это решение может поставить крест на нашей встрече.

Мы обсуждали бой, но каких-то письменных предложений у нас не было. Мы хотели, чтобы этот поединок был первым. А когда ты устраиваешь второй бой, то болельщики будут сравнивать его с первым.

А может, фанаты и не захотят потом смотреть наш поединок, если его первый бой получится плохим. Вопрос в том, действительно ли Тайсон хочет выйти на ринг со мной. Все желают посмотреть на наш бой, поэтому я не понимаю, что он сейчас делает", - цитирует Холифилда BoxingScene.

Отметим, что Холифилд также восстановил карьеру и намерен был встретиться с Майком Тайсоном.

Напомним, что бой Тайсона с Джонсом состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе. Поединок пройдет без судей.