Экс-игрок Барселоны Хави заразился коронавирусом

Бывший игрок Барселоны поделился своими впечатлениями от болезни.

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес заразился коронавирусом.

«Результат моего теста на коронавирус оказался положительным. К счастью, я в полном порядке, но, следуя протоколу, буду находиться на самоизоляции, пока не вылечусь. Я вернусь к привычному графику и буду работать с огромным желанием, как только врачи позволят мне это сделать. Обнимаю всех и до скорой встречи на футбольных полях!» — написал Хави на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Хави недавно продлил контракт с катарским «Аль-Саддом», который он возглавляет с 2019 года. Договор содержит опцию, позволяющую 40-летнему испанскому специалисту уйти в «Барселону». Хави является воспитанником академии каталонского клуба.