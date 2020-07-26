Боксер перепутал виды спорта и начал добивать соперника в стиле ММА (Видео)

Луи Линн переборщил с избиением Монти Огилви на ринге.

Вчера, 25 июля, в лондонской студии телеканал BT Sport состоялся большой вечер профессионального бокса от известного британского промоутера Фрэнка Уоррена.

В главном поединке шоу встретились перспективный британский тяжеловес Джо Джойс и опытный немецкий боксер Михаэль Валлиш. Итогом встречи стала убедительная победа олимпийского призера Рио техническим нокаутом в третьем раунде.

В андеркарде состоялось несколько примечательных боев, в частности на ринг вышли непобедимые боксеры второго полулегкого веса британцы Луи Линн и Монти Огилви. Луи доминировал на протяжении всей схватки и уже в первом раунде отправил соперника в тяжелый нокдаун. Огилви упал на колен, а вот его соперник и не думал останавливаться и нанес Монти несколько добивающих ударов в стиле ММА. В дело вмешался рефери, который остановил неспортивное поведение Линна. В итоге Луи добыл свою седьмую победу на профи-ринге техническим нокаутом во втором раунде. Однако такое поведение боксера не осталось не замеченным и он мог с легкостью проиграть эту схватку дисквалификацией.

Видео нокаута во втором раунде:

Louie Lynn with another TKO pic.twitter.com/fLeHZ9t7TN — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) July 25, 2020

Что касается его соперника, то Огилви проиграл впервые за 10 боев в профи.