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Боксер перепутал виды спорта и начал добивать соперника в стиле ММА (Видео)

Боксер перепутал виды спорта и начал добивать соперника в стиле ММА (Видео)
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Луи Линн переборщил с избиением Монти Огилви на ринге.

Вчера, 25 июля, в лондонской студии телеканал BT Sport состоялся большой вечер профессионального бокса от известного британского промоутера Фрэнка Уоррена. 

В главном поединке шоу встретились перспективный британский тяжеловес Джо Джойс и опытный немецкий боксер Михаэль Валлиш. Итогом встречи стала убедительная победа олимпийского призера Рио техническим нокаутом в третьем раунде.

В андеркарде состоялось несколько примечательных боев, в частности на ринг вышли непобедимые боксеры второго полулегкого веса британцы Луи Линн и Монти Огилви. Луи доминировал на протяжении всей схватки и уже в первом раунде отправил соперника в тяжелый нокдаун. Огилви упал на колен, а вот его соперник и не думал останавливаться и нанес Монти несколько добивающих ударов в стиле ММА. В дело вмешался рефери, который остановил неспортивное поведение Линна. В итоге Луи добыл свою седьмую победу на профи-ринге техническим нокаутом во втором раунде. Однако такое поведение боксера не осталось не замеченным и он мог с легкостью проиграть эту схватку дисквалификацией.

Видео нокаута во втором раунде:

Что касается его соперника, то Огилви проиграл впервые за 10 боев в профи.

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Бокс.

Автор:

Телеграф
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