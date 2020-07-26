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Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео

Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео
Обновлено 22:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
В Сети выложили видео боя британцев Тайсона Фьюри и Дэвида Прайса, датированное 2006 годом.

Боксеры встретились в любителях в Манчестере и Цыганский Король тогда проиграл решением судей. Чуть позже спортсмены встретились вновь: в квалификации на Олимпийские игры в Пекине Прайс вновь победил Фьюри. Однако, по мнению действующего чемпиона мира WBC и The Ring в хэвивейте Тайсона Фьюри, он только в Манчестере проиграл схватку Прайсу.

Судьба боксеров сложилась по-разному. Прайс поехал на Олимпиаду, где выиграл "бронзу", а Фьюри начал свою профессиональную карьеру, где достиг невероятных достижений.

Позднее Прайс, которого считали намного перспективнее Фьюри, также стал профессионалом, однако наивысшим его достижением стало завоевание титула чемпиона Британии в тяжелом весе по версии BBBofC, а также титула чемпиона Британского содружества наций в том же весе.

Видео боя первого боя Фьюри - Прайс в Манчестере:

В своем последнем бою Дэвид Прайс техническим нокаутом в 4-м раунде проиграл будущему сопернику Александра Усика Дереку Чисоре. Тайсон, в свою очередь, нокаутировал Деонтея Уайлдера и во второй раз завоевал пояс The Ring.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Дэвид Прайс.

Автор:

Телеграф
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