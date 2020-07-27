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Поветкин - Уайт: официальный постер боя (Фото)

Поветкин - Уайт: официальный постер боя (Фото)
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Александр Поветкин и Диллиан Уайт проведут бой 22 августа.

Через четыре недели состоится боксерское шоу промоутерской компании Matchroom Boxing Fight Camp 4. Возглавит вечер бокса, который состоится в штаб-квартире Matchroom, бой опытнейших тяжеловесов британца Диллиана Уайта и россиянина Александра Поветкина. На кону поединка будет стоять пояс временного чемпиона WBC, которым владеет Уайт. Ожидается, что победитель схватки выйдет на титульный бой по линии Совета против победителя противостояния Фьюри - Уайлдер 3.

Matchroom Boxing у себя в соцсетях опубликовала официальный постер боя Поветкин - Уайт:

Напомним, в своем последнем бою Поветкин сразился с другим британцем Майклом Хантером. То противостояние завершилось ничьей. Диллиан Уайт, в свою очередь, в 10-раундовом бою победил Мариуша Ваха единогласным решением судей. 

Ранее сообщалось, что перспективный украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий пропустит боксерский вечер Усика 1 августа ради спарринг-сессии с Поветкиным.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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