Украинский "Халк" поможет Поветкину подготовиться к Уайту

Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий поможет российскому супертяжу Александру Поветкину готовиться к поединку с временным чемпионом WBC в хэвивейте Диллианом Уайтом. Шоу Уайт - Поветкин пройдет в рамках одного из вечеров бокса FightCamp промоутерской компании Matchroom Boxing и состоится 22 августа.
Таким образом, Шевадзуцкий не сможет принять участие в рамках большого вечера профессионального бокса в Украине 1 августа, которое организовывает украинский боксер Александр Усик.
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Игорь Шевадзуцкий @igor_shevadzutskiy не примет участие в вечере бокса 1 августа как сообщалось рание. Проспект супертяжелого веса станит одним из спарринг-партнеров Александра Поветкина, который проходит подготовку к бою с Диллианом Уайтом. . ________________________________________ @vitalik.tbu - Oснователь проекта Виталий Олейник @boxingtime_shop - Спортивная одежда #boxingtime ________________________________________ @boxingtime.ua #boxingtime #boxing #sport #boxingnews #boxingday #hulk #шевадзуцкий #povetkin #povetkinwhyte #бокс #спорт #новости
Напомним, Игорь Шевадзуцкий по прозвищу Халк дебютировал на профи-ринге в июне 2019 года и уже успел провести четыре поединка, в которых одержал четыре досрочных победы.
Ранее сообщалось, что Сауль Альварес и Геннадий Головкин договорились о третьем бое.