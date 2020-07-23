Украинский "Халк" поможет Поветкину подготовиться к Уайту

Супертяж Игорь Шевадзуцкий не примет участие в боксерском вечере Александра Усика. Об этом сообщает boxingtime.ua.

Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий поможет российскому супертяжу Александру Поветкину готовиться к поединку с временным чемпионом WBC в хэвивейте Диллианом Уайтом. Шоу Уайт - Поветкин пройдет в рамках одного из вечеров бокса FightCamp промоутерской компании Matchroom Boxing и состоится 22 августа.

Таким образом, Шевадзуцкий не сможет принять участие в рамках большого вечера профессионального бокса в Украине 1 августа, которое организовывает украинский боксер Александр Усик.

Напомним, Игорь Шевадзуцкий по прозвищу Халк дебютировал на профи-ринге в июне 2019 года и уже успел провести четыре поединка, в которых одержал четыре досрочных победы.

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