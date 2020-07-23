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Альварес и Головкин договорились о третьем бое

Альварес и Головкин договорились о третьем бое
Обновлено 19:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сауль Альварес и Геннадий Головкин проведут третий поединок. Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер в своем twitter.

Мексиканская суперзвезда бокса и действующий чемпион мира в среднем весе по версии WBA Super Сауль Альварес все-таки проведет третий поединок с казахстанским чемпионом мира IBF/IBO в том же весе Геннадием Головкиным.

По информации журналиста, встреча боксеров ориентировочно пройдет аж в мае 2021 года. Такое решение связано с тем, что организаторы хотят хорошенько заработать на шоу и категорически не хотят проводить такой масштабный бой без зрителей. Второй поединок между боксерам, состоявшийся в сентябре 2018 года и завершившийся спорной победой Канело, принес организатором около $27 миллионов. Отметим, первый бой между боксерами прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью.

Источник сообщает, что мексиканец за третий бой с Головкиным получит $45 млн, а GGG - $30 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский средневес Сергей Деревянченко получил третий шанс на чемпионский титул.

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Все по теме:

Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес.

Автор:

Телеграф
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