Альварес и Головкин договорились о третьем бое

Мексиканская суперзвезда бокса и действующий чемпион мира в среднем весе по версии WBA Super Сауль Альварес все-таки проведет третий поединок с казахстанским чемпионом мира IBF/IBO в том же весе Геннадием Головкиным.

По информации журналиста, встреча боксеров ориентировочно пройдет аж в мае 2021 года. Такое решение связано с тем, что организаторы хотят хорошенько заработать на шоу и категорически не хотят проводить такой масштабный бой без зрителей. Второй поединок между боксерам, состоявшийся в сентябре 2018 года и завершившийся спорной победой Канело, принес организатором около $27 миллионов. Отметим, первый бой между боксерами прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью.

Источник сообщает, что мексиканец за третий бой с Головкиным получит $45 млн, а GGG - $30 млн.

Canelo and GGG agreed to a third fight months ago. Per sources, Alvarez will earn about $45 million; GGG $30M. Rematch generated over $27 million at the gate, so the trilogy bout won’t happen without fans. We could be looking at May 2021. All the details:https://t.co/qngujj35vP

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 22, 2020