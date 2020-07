Украинский боксер Деревянченко получил титульный шанс: названа официальная дата боя

Американский телегигант Showtime анонсировал проведение девяти больших боксерских шоу с участием 18 непобедимых бойцов и 9 чемпионов мира. На шоу пройдут 8 чемпионских поединков.

В главном бою одного из вечеров бокса на ринг выйдет и украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко, который сразится с Джермаллом Чарло. Примечательно, что в этот же вечер на ринг выйдет и брат близнец Джермалла чемпион WBC Джермелл Чарло, который в объединительном поединке первого среднего веса встретится c чемпионом WBA Super/IBF Джейсоном Росарио. Вечер бокса Чарло - Деревянченко состоится 26 сентября.

Отметим, бой Сергея является титульным поединком. На кону схватки будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, которым владеет Джермалл (3-я защита титула, - прим. ред.). Украинец уже дважды боксировал за чемпионские титулы, однако оба раза терпел поражение. Сначала в октябре 2018 года Деревянченко раздельным решением судей уступил Дэниэлу Джейкобсу титул IBF, а через год Сергей в конкурентном бою единогласным решением судей проиграл бой за титулы IBF и IBO Геннадию Головкину.

