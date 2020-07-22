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Украинский боксер Деревянченко получил титульный шанс: названа официальная дата боя

Украинский боксер Деревянченко получил титульный шанс: названа официальная дата боя
Обновлено 23:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Сергей Деревянченко проведет титульный поединок с американцем Джермаллом Чарло.

Американский телегигант Showtime анонсировал проведение девяти больших боксерских шоу с участием 18 непобедимых бойцов и 9 чемпионов мира. На шоу пройдут 8 чемпионских поединков.

В главном бою одного из вечеров бокса на ринг выйдет и украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко, который сразится с Джермаллом Чарло. Примечательно, что в этот же вечер на ринг выйдет и брат близнец Джермалла чемпион WBC Джермелл Чарло, который в объединительном поединке первого среднего веса встретится c чемпионом WBA Super/IBF Джейсоном Росарио. Вечер бокса Чарло - Деревянченко состоится 26 сентября. 

Отметим, бой Сергея является титульным поединком. На кону схватки будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, которым владеет Джермалл (3-я защита титула, - прим. ред.). Украинец уже дважды боксировал за чемпионские титулы, однако оба раза терпел поражение. Сначала в октябре 2018 года Деревянченко раздельным решением судей уступил Дэниэлу Джейкобсу титул IBF, а через год Сергей в конкурентном бою единогласным решением судей проиграл бой за титулы IBF и IBO Геннадию Головкину.

Таким образом, Деревяненко (13-2, 10 КО) получит третий шанс стать чемпионом мира. Однако его соперник не лыком шит и является непобедимым бойцом с рекордом 30-0, 22 КО.

Расписание ближайших боев Showtime

Ранее Чарло назвал бой против украинца проходным.

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Все по теме:

Бокс, WBC, Сергей Деревянченко, Джермалл Чарло.

Автор:

Телеграф
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