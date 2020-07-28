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Чарло: Деревянченко был близок, чтобы победить Головкина

Чарло: Деревянченко был близок, чтобы победить Головкина
Обновлено 08:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Американец - следующий соперник украинского боксера.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло прокомментировал последний бой украинца Сергея Деревянченко против Геннадия Головкина.

Прошлой осенью Деревянченко единогласным решением судей проиграл казахстанскому боксеру в титульном бою.

«Деревянченко не победил Головкина, но он определенно был к этому ближе, чем многие ожидали. Я не думаю, что люди знали стиль Сергея, все-таки его бои смотрели не так часто, как бои Головкина. Он [Деревянченко] был близок к победе, но не выиграл», — признался Чарло.

Джермалл Чарло — следующий соперник Деревянченко, их поединок состоится 26 сентября. Предполагаемое место боя — Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, Коннектикут.

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Встреча с Чарло станет третьим титульным поединком в карьере Деревянченко. Кроме поражения в бою с Головкиным, Сергей по очкам проиграл Дэниэлу Джейкобсу в 2018 году.

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Все по теме:

Бокс, Сергей Деревянченко, Джермалл Чарло.

Автор:

Телеграф
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