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Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)

Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)
21:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Дерек Чисора усиленно готовится к своему поединку против Александра Усика.

Британский супертяж, экс-претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора на своей страничке в Instagram опубликовал фото своей подготовки к бою с украинцем Александром Усиком. Прокомментировал свой пост британец не многословно, добавив к снимку песочные часы, а также хештег usykchisora.

 
 
 
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#usykchisora

Публикация от Derek Chisora  (@derekwarchisora)

Напомним, боксеры уже давно должны были провести поединок, однако из-за пандемии коронавируса и нежелания промоутеров терять деньги на бое без зрителей, шоу Усик - Чисора откладывалось. Ориентировочно поединок состоится осенью 2020 года.

Ранее сообщалось, что Чисора заговорил о бое-реванше со своим менеджером Дэвидом Хэем.

Усик, в свою очередь, сейчас занят организацией своего первого шоу бокса в качестве промоутера. Дебют экс-абсолютного чемпиона мира в крузервейте в таком качестве намечен на 1 августа.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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