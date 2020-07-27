Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)

Дерек Чисора усиленно готовится к своему поединку против Александра Усика.

Британский супертяж, экс-претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора на своей страничке в Instagram опубликовал фото своей подготовки к бою с украинцем Александром Усиком. Прокомментировал свой пост британец не многословно, добавив к снимку песочные часы, а также хештег usykchisora.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #usykchisora Публикация от Derek Chisora (@derekwarchisora) 27 Июл 2020 в 10:02 PDT

Напомним, боксеры уже давно должны были провести поединок, однако из-за пандемии коронавируса и нежелания промоутеров терять деньги на бое без зрителей, шоу Усик - Чисора откладывалось. Ориентировочно поединок состоится осенью 2020 года.

Ранее сообщалось, что Чисора заговорил о бое-реванше со своим менеджером Дэвидом Хэем.

Усик, в свою очередь, сейчас занят организацией своего первого шоу бокса в качестве промоутера. Дебют экс-абсолютного чемпиона мира в крузервейте в таком качестве намечен на 1 августа.