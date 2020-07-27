Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)

Британский супертяж, экс-претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора на своей страничке в Instagram опубликовал фото своей подготовки к бою с украинцем Александром Усиком. Прокомментировал свой пост британец не многословно, добавив к снимку песочные часы, а также хештег usykchisora.
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Напомним, боксеры уже давно должны были провести поединок, однако из-за пандемии коронавируса и нежелания промоутеров терять деньги на бое без зрителей, шоу Усик - Чисора откладывалось. Ориентировочно поединок состоится осенью 2020 года.
Ранее сообщалось, что Чисора заговорил о бое-реванше со своим менеджером Дэвидом Хэем.
Усик, в свою очередь, сейчас занят организацией своего первого шоу бокса в качестве промоутера. Дебют экс-абсолютного чемпиона мира в крузервейте в таком качестве намечен на 1 августа.