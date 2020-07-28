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Еще один украинский боксер планирует скорый камбэк

Еще один украинский боксер планирует скорый камбэк
Обновлено 08:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Украинец Хитров анонсировал свое возвращение на профи-ринг.

Чемпион мира по боксу среди любителей в среднем весе 31-летний Евгений Хитров, заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру.

По словам спортсмена, который последний поединок провел в ноябре прошлого года, победив техническим нокаутом Эрнеста Амузу из Ганы, он планирует скорый "камбэк", хотя не стал раскрывать подробностей, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Я возвращаюсь и не собираюсь уходить, еще рановато, - заявил Хитров, победная серия которого сейчас насчитывает три боя.

В последний раз украинец покидал ринг побежденным в мае 2018 года, уступив решением судей американцу Брэндону Адамсу в рамках боксерского шоу The Contender.

Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)

Добавим, что всего на профи-ринге на счету Евгения Хитрова 22 поединка - 20 побед (17 досрочных) и 2 поражения.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Евгений Хитров.

Автор:

Телеграф
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