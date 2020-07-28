Top Rank приступила к переговорам по бою Ломаченко - Лопес

Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября в Лас-Вегасе.

Промоутерская компания Боба Арума Top Rank приступила к организации объединительного чемпионского боя между Ломаченко и Лопесом. Напомним, Ломаченко владеет поясами WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе, а Теофимо Лопес - поясом IBF.

Бой запланирован на 3 октября в Лас-Вегасе на знаменитой MGM Grand Garden. Этот поединок уже дважды переносился из-за панемии коронавируса.

Недавно Василий Ломаченко открыл официальный подготовительный лагерь к этому бою.

Боб арум ранее заявлял, что готов организовать бой без зрителей. Но сейчас организаторы стремятся сделать бой со зрителями. Ориентировочно количество любителей бокса будет 2-2,5 тыс. человек с соблюдением правил карантина.