Скачать
Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Скрипник может сменить клуб в УПЛ
Скрипник может сменить клуб в УПЛ
Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)
Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)
Пляжный волейболист Дальхаузер добыл историческую победу (Видео)
Пляжный волейболист Дальхаузер добыл историческую победу (Видео)
Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)

Top Rank приступила к переговорам по бою Ломаченко - Лопес

Top Rank приступила к переговорам по бою Ломаченко - Лопес
Обновлено 11:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября в Лас-Вегасе.

Промоутерская компания Боба Арума Top Rank приступила к организации объединительного чемпионского боя между Ломаченко и Лопесом. Напомним, Ломаченко владеет поясами WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе, а Теофимо Лопес - поясом IBF.

Бой запланирован на 3 октября в Лас-Вегасе на знаменитой MGM Grand Garden. Этот поединок уже дважды переносился из-за панемии коронавируса.

Недавно Василий Ломаченко открыл официальный подготовительный лагерь к этому бою.

Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)

Боб арум ранее заявлял, что готов организовать бой без зрителей. Но сейчас организаторы стремятся сделать бой со зрителями. Ориентировочно количество любителей бокса будет 2-2,5 тыс. человек с соблюдением правил карантина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
02 Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)
03 Гол-сказка Иммобиле - в обзоре матча Верона - Лацио (Видео)
04 Роналду отпраздновал второе Скудетто на яхте с семьей (Фото)
05 Суркис ничего не знает об уходе Луческу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь