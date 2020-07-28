Усик вышел из соцсетей

Украинский боксер Александр Усик не хочет тратить время на активность в сети.

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик высказался о своей промоутерской компании, а также своем решении уйти из соцсетей.

«На данный момент, промоутерская компания - это не заработок. Это минус. Я сильно много не думаю, что заработаю на этом. Я в другом направлении хочу заработать - бокс, бизнес. Это не воровство. Это честно заработанные деньги.

Конкуренты вставляют палки в колеса? Конечно, начинают. Это заводит. Дает толчок для работы. Если тебя гонят, погоняют, обзывают - это круто. Значит, ты правильно все делаешь. Нужно двигаться вперед.

Я православный христианин. Всю жизнь мне говорили, что я не правильно что-то делаю или мне не надо заниматься боксом. Или в 21-м веке ты веришь в Бога. Да, я верю в Бога, потому что я знаю, что он есть. Он мне помогает каждый день. Я с ним разговариваю.

За последние полгода анализируя, что происходит, я еще больше задумался о том, что я буду молчать. Я буду делать и молчать. Когда мне нужно - я скажу. Но в принципе какие-то моменты я молчу. Я вышел из соцсетей, новостей, еще чего-то. Это лишнее и занимает очень много времени», - сказал Усик.

Напомним, что первый турнир промоутерской компании Усика состоится 1 августа.