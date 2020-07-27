Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)

Президент Динамо Игорь Суркис в телефонном разговоре с журналистом Игорем Цыганыком в программе Цыганик LIVE подтвердил, что главный тренер команды Мирча Луческу не покинет киевский клуб.

"Все нормально. У Динамо есть тренер", - сказал Игорь Суркис после вопроса от Цыганыка.

Отметим, по словам журналиста, он беседовал с Мирчей Луческу и тот подтвердил информацию, которую сегодня растиражировали румынские СМИ (о том, что специалист рассматривает вариант ухода из Динамо из-за ситуации с ультрас,- прим. ред.). Однако Мистер перед увольнением хотел пообщаться с Игорем Суркисом. В итоге Суркис созвонился с Цыганыком и сообщил, что в клубе ситуация нормальная и у Динамо есть тренер.

Полная версия шоу Цыганик LIVE за 27 июля. (Звонок Суркиса на 36:30)

Напомним, Мирча Луческу неожиданно для всех любителей футбола возглавил киевское Динамо 23 июля после чего только ленивый не прокомментировал это назначение. В стане Шахтера даже появились разговоры о предательстве, ведь Луческу отработал в донецком клубе 12 лет.