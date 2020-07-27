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Луческу покинул Динамо - СМИ

Луческу покинул Динамо - СМИ
17:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Главный тренер Динамо (Киев) Мирча Луческу покинул свой пост. Об этом сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу.

Журналист в своем twitter сообщил об уходе Луческу из Динамо спустя четыре дня после назначения:

"Мирча Луческу ушел из Динамо (Киев), проработав в клубе четыре дня", - говорится в сообщении.

Также Рошу привел несколько комментариев Луческу по поводу возможного ухода:

"Я считаю невозможным работать во враждебной атмосфере, без поддержки Ультрас, в которых Динамо так нуждается сейчас. Я хотел вернуть соперничество, которое было у нас (в Украине, - прим. ред.) несколько лет назад. Я хотел больших эмоций на трибунах. Украина заслуживает это", -цитирует Луческу Эмануэль Рошу.

Одной из причиной такого ухода могла стать резонансная реакция болельщиков киевского клуба. Официальных комментариев от пресс-службы Динамо пока не поступало.

Румынский специалист возглавил вице-чемпионов Украины в прошлую среду. Также наставник анонсировал большую пресс-конференцию, которая должна была состояться 30 июля. Ультрас Динамо выступили категорически против такого назначения и обещают протесты.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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