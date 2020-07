Луческу покинул Динамо - СМИ

Журналист в своем twitter сообщил об уходе Луческу из Динамо спустя четыре дня после назначения:

"Мирча Луческу ушел из Динамо (Киев), проработав в клубе четыре дня", - говорится в сообщении.

Также Рошу привел несколько комментариев Луческу по поводу возможного ухода:

"Я считаю невозможным работать во враждебной атмосфере, без поддержки Ультрас, в которых Динамо так нуждается сейчас. Я хотел вернуть соперничество, которое было у нас (в Украине, - прим. ред.) несколько лет назад. Я хотел больших эмоций на трибунах. Украина заслуживает это", -цитирует Луческу Эмануэль Рошу.

