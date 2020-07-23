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"Это мне снится?": Реакция болельщиков Динамо на назначение Луческу

"Это мне снится?": Реакция болельщиков Динамо на назначение Луческу
17:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 23 июля, украинское информпространство разорвала новость о подписании контракта Динамо с бывшим тренером Шахтера Мирчей Луческу.

По информации киевского клуба, договор между сторонами продлится до июля 2022 года с возможностью продления еще на один сезон. Болельщики Динамо неоднозначно восприняли эту новость и активно стали обсуждать это событие на официальных страничках киевского клуба в соцсетях.

"Думала после ЗЕ меня уже ничего не может удивить. Но нет. Страна чудес не иначе. Капец!"

 "Суркис наконец-то принял правильное решение."

Игорь Суркис представил Мирчу Луческу в качестве главного тренера Динамо

"Посмотрим пару игр и трансферы. Потом будет видно."

"Олимпийский - домашний стадион Шахтера, Луческу - тренер Динамо".

"Пока воздержусь от негативных комментариев. Для меня, хоть черт лысый, но чтобы Динамо начало побеждать и показывать интересную игру. Посмотрим, как оно будет."

"Лучше бы боролись в Первой лиге, чем это. До свиданья."

"Уважаемые болельщики Динамо не делайте поспешных выводов. Вам нравится проигрывать Колосу и отставать от Шахтера на 20 очков? Как показало время, тренер с динамовским сердцем не дает результатов. Причиной этого является кумовство и отсутствие уважения игроков."

"Да ладно,это мне снится?"

"Теперь Шахтер будет отдавать в аренду игроков на только в Мариуполь, но и в Динамо".

Мирча Луческу на своей презентации в качестве главного тренера Динамо

"Ну и что тут страшного произошло. Прецедент в истории Динамо уже есть. 1964 год. Назначение В. А. Маслова тренером Динамо коренного москвича, тренировавшего до этого Торпедо. В те годы принципиальнейшего соперника Динамо. Итог - три чемпионства подряд. И нечего сопли по фейсу размазывать и кричать все пропало. Время покажет."

Пользователи также активно продвигают хештег "вернитемихайличенко" в поддержку уволенного из Динамо Алексея Михайличенко.

Кроме того, ряд фанов крайне недовольны назначением Луческу в Динамо, припоминая его высказывания в адрес великого украинского тренера Валерия Лобановского.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол.

Автор:

Телеграф
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