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Луческу извинился за слова о Лобановском

Луческу извинился за слова о Лобановском
08:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу извинился за свои слова о Валерии Лобановском.

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу извинился за свои слова о Валерии Лобановском. Ранее он заявил, что был удивлен месту, которое Лобановскому отвел французский журнал France Football в списке лучших тренеров в истории. Украинский специалист занял в этом списке шестое место, а Луческу авторы поставили на 41-ю строчку.

"Приношу свои извинения. Не думал, что будет такой резонанс. Прекрасно понимаю, что Лобановский замечательный тренер. Он был важным тренером и создал систему.

Динамо тех времен было командой системы. Счастье киевлян, что у них был такой классный наставник. Он давал результат. Жалею о своих словах.

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Я правда удивился его месту в рейтинге, но потом осознал, каким классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины", - сказал Луческу в эфире программы ПроФутбол.

Ранее сообщалось, Луческу может стать спортивным директором Бешикташа.

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ФК Шахтер, ФК Бешикташ, Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола.
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