Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Беринчик решением судей победил Аракаву
Беринчик решением судей победил Аракаву
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Арсенал неожиданно проиграл Кристал Пэлас (Видео)
Арсенал неожиданно проиграл Кристал Пэлас (Видео)
Кроуфорд - Хан. Видео боя
Кроуфорд - Хан. Видео боя

Блохин раскритиковал Луческу за слова о Лобановском

Блохин раскритиковал Луческу за слова о Лобановском
12:20 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Экс-тренер Динамо Олег Блохин раскритиковал Мирча Луческу за слова о Валерии Лобановском.

"Я что, должен Луческу обсуждать? Были Трапаттони, Сакки, Капелло – очень много было тренеров, список можно составлять и так, и так. Думаю, что на 6-м или 8-м месте в топ-списке Лобановский заслужил находиться.

А на каком Луческу должен быть? Поставит себе памятник и скажет: "Я такой Бог, выиграл все и все хорошо", – сказал Блохин в интервью Вацко Light.

Отметим, ранее Луческу сказал, что его удивило высокое место Лобановского в рейтинге тренеров по версии France Football.

"Реал - мой родной дом": Марсело - о возможном уходе из клуба

Румын отметил, что у Мэтра не было серьезных достижений за рубежом. К слову, Лобановский занял 6 место в отчетном рейтинге, а Луческу оказался на 41-й позиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олег Блохин, ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бернард: У меня были проблемы в Украине
02 "Я знаю, кто мне нужен": Зидан - о трансферных целях Реала
03 Теофимо Лопес рассказал, как победит Ломаченко
04 Забавный "сухой лист" в матче женской ЛЧ Лион - Челси (Видео)
05 Шовковский: Ахметов хотел купить меня в Шахтер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь