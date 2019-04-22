Блохин раскритиковал Луческу за слова о Лобановском

Новости спорта: Экс-тренер Динамо Олег Блохин раскритиковал Мирча Луческу за слова о Валерии Лобановском.

"Я что, должен Луческу обсуждать? Были Трапаттони, Сакки, Капелло – очень много было тренеров, список можно составлять и так, и так. Думаю, что на 6-м или 8-м месте в топ-списке Лобановский заслужил находиться.

А на каком Луческу должен быть? Поставит себе памятник и скажет: "Я такой Бог, выиграл все и все хорошо", – сказал Блохин в интервью Вацко Light.

Отметим, ранее Луческу сказал, что его удивило высокое место Лобановского в рейтинге тренеров по версии France Football.

Румын отметил, что у Мэтра не было серьезных достижений за рубежом. К слову, Лобановский занял 6 место в отчетном рейтинге, а Луческу оказался на 41-й позиции.