Джошуа: Да, это правда - Уайт "слился"

Джошуа считает, что Уайт мог получить титульный бой, если бы не отказался от его предложения.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в прошлом году предлагал Диллиану Уайту провести реванш.

"Да, это правда - Уайт "слился". Я действительно предлагал ему поединок в апреле 2019 года. Но он отказался. Не знаю, почему. Я дал ему возможность, ведь он говорил, что хочет стать чемпионом мира.

Но Диллиан сказал, что ему интересен пояс WBC, поскольку он - официальный претендент по этой линии. Я ответил: "Хорошо, давай сразимся за три пояса - IBF, WBO и WBA". Я был готов выйти в ринг в апреле. Но он ответил "нет". Уайт не хотел этого боя", - цитирует Джошуа talkSPORT со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, первый бой между Уайтом и Джошуа состоялся в декабре 2015 года и завершился досрочной победой последнего.

Ранее Энтони высказался о запланированном поединке Майка Тайсона и Роя Джонса.