Усик: Холодильник победил Энди Руиса

Усик раскритиковал Энди Руиса за отношение к своему весу.

Обязательный претендент на боксерский титул WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик, которому предстоит поединок с британцем Дереком Чисорой, раскритиковал американского экс-чемпиона Энди Руиса за отношение к своему весу перед боем-реваншем с Энтони Джошуа.

По словам Усика, во втором поединке Джошуа - Руис, завершившемся победой британца, холодильник победил американского боксера. сообщает Klitschko-brothers.com.

"Большинство тяжеловесов имеют лишний вес, и он им мешает. Почему они его не убирают? Это просто обычная лень, - отметил Усик. - Возьмем второй поединок Энтони Джошуа - Энди Руис. У Джошуа было минус 5 килограммов, а у Руиса - плюс 7. В первом поединке Руис был более скоростным, взрывным, ему было легче боксировать. Словом, холодильник победил... Естественно, я не хочу на себе носить лишние килограммы, из-за которых могу потерять скорость и подвижность. А это как раз те плюсы, которые у меня есть. Да, я даю себе какие-то послабления по сладенькому или по времени. Могу, скажем, вечером поесть. Но тем не менее вес у меня стабильный, я тренируюсь каждый день".

Добавим, что поединок Чисора - Усик может состояться в начале или середине октября, а третий бой между Джошуа и Руисом - в конце года.

Обязательный претендент на боксерский титул WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик, которому предстоит поединок с британцем Дереком Чисорой, раскритиковал американского экс-чемпиона Энди Руиса за отношение к своему весу перед боем-реваншем с Энтони Джошуа.