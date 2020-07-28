Чемпионский бой Херринг - Окендо состоится 5 сентября

Поединок переносили из-за COVID-19 у действующего чемпиона.

Чемпионский бой Джамела Херринга и Джонатана Окендо назначили на 5 сентября.

Поединок должен был пройти 2 июля, но из-за положительного теста Херринга на коронавирус его отложили.

На кону будет стоять титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO.

Херринг (21-2, 10 KO) стал чемпионом мира в бою с японцем Масаюки Ито в мае 2019 года и с тех пор провел его успешную защиту в бою с соотечественником Ламонтом Роучем.

Окендо (31-6, 19 KO) не выходил на ринг с ноября прошлого года, когда единогласным решением судей победил Чарльза Хуэрту.