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Глава WBC дал совет перед боем Майк Тайсон - Рой Джонс

Глава WBC дал совет перед боем Майк Тайсон - Рой Джонс
10:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Президент Всемирного боксерского совета Сулейман отметил, что главное - здоровье бойцов.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал предстоящий выставочный поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.

"Майк и Рой - легенды бокса. Я думаю, что новость об организации их боя поразила весь мир. Рад видеть подобный ажиотаж, но они должны помнить, что это выставочный бой, который никак не влияет на официальную статистику".

"Это не полноценный боксерский поединок, а выгодное представление. Тайсону и Донсу нужно принять все необходимые меры предосторожности, поскольку их здоровье является приоритетом", - цитирует Сулеймана Boxing Scene.

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Напомним, что выставочный бой Тайсона и Джонса состоится 12 сентября и пройдет в Калифорнии (США). Поединок пройдет без судей.

Ранее Тайсон рассказал, как согласился на бой с Роем Джонсом.

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Бокс, Рой Джонс, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
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